諧音卑南族女性生殖器？ 全運會「古弟」不會改名

宜蘭縣承辦今年全國運動會，以英文GOOD命名的吉祥物「古弟」，卻諧音卑南族語的女性生殖器，引發關注。副縣長朱壽騫(左)澄清絕無冒犯原住民之意，原意是好的，不會改名。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣睽違25年舉辦全國運動會，活動吉祥物「古弟」日前亮相，外觀為龜山島意象的烏龜模樣，相當討喜。不過取自英文GOOD的「古弟」名稱，卻意外引發其他原住民討論。卑南族藝人紀曉君今(23日)臉書貼文，「古弟」二字諧音就是卑南族語的女性生殖器，並調侃「古弟帶大家做運動是要高潮不斷就是了...」。

副縣長朱壽騫澄清，絕無冒犯原住民的意思！古弟原意是英文GOOD，有好的意思，不會考慮改名。

(中時)