神話Eric認愛羅惠美 已論及婚嫁

我要評比

南韓八卦媒體Dispatch今天爆料，男團神話成員Eric與演員羅惠美正在熱戀中，兩人不僅被拍到在去年耶誕夜看電影約會，目前感情穩定，傳出已在討論結婚、共組家庭。

Eric也大方認愛，所屬經紀公司回應表示，「兩人透過演戲結緣，正甜蜜交往中，希望大家支持。」

報導指出，Eric與羅惠美兩人在2014年被爆出戀愛新聞後，雖然一度否認，但私下一直保持戀人關係，雙方也正在考慮結婚。

Dispatch報導，39歲Eric與27歲羅惠美剛好相差12歲，他們在PC電玩坊、超市及滑雪場等約會時，曾被粉絲偶而撞見。

Dispatch爆料的圖片是Eric與羅惠美於去年耶誕夜在首爾廣津區一家戲院看電影約會畫面，Eric還開著保時捷與羅惠美一起去兜風。1060223

(中央社)