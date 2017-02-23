涉刺殺金正男 傳段氏香個人臉書曝光
網友近日肉搜找到據說是涉及金正男案的越南籍女嫌犯段氏香個人臉書，內有穿著看似胸前印有LOL英文字白色上衣，以及許多自拍性感影片和美照。
這個臉書帳號以「Ruby Ruby」為名，共有65名好友，其中56人是男性，27個好友帳號有韓文名稱。這個臉書帳號使用者不時上載性感照片和影片，長得很像段氏香。
其中最後一個貼文是在11日從馬來西亞雪蘭莪（Selangor）Kampong Besut上傳，並附上1張自拍閉眼裝睡的照片。
值得一提的是，她於9日在臉書上上傳4張照片，其中1張照片中她穿著看似胸前印有LOL英文字白色上衣，其餘3張是拍攝食物和飲料，地點看起來像是在飯店房間內。
另外，她於1月3日還把1張登機卡拍下，再上傳臉書，登機卡資訊顯示，出發地是河內，目的地是吉隆坡，飛行日期也是1月3日。
此外，網友還瘋傳1個Youtube影片連結，指出段氏香去年曾經以來自南定省（Nam Dinh）、23歲名叫丁氏圈（Dinh Thi Khuyen）的身份，參加過當地選秀節目「越南音樂偶像」。
這段影片中她頂著一頭妹妹頭短髮，穿著黑色低胸洋裝，大膽秀出好身材，卻在試唱幾句後就被評審淘汰，只好點頭微笑再離開。
北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡機場遇刺身亡，馬來西亞警方隨後逮捕1名持越南護照名叫段氏香的女嫌。這名女嫌護照上資訊顯示，她生於1988年5月31日，出生地是越南南定。
越南南定省段姓村民和家屬確認涉及金正男案越南籍女嫌犯段氏香是他的最小女兒，但至今仍不相信她涉及此案。1060223
(中央社)
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