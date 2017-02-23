白冰冰撕心裂肺寫書 自傳版稅全捐

藝人白冰冰今天坦言寫自傳「可以哭，別認輸」過程是撕心裂肺，提到女兒白曉燕時數度哽咽落淚，感嘆「一個人要活下去，真的不容易啊」，並宣布自傳版稅全捐出做公益。

白冰冰推出自傳「可以哭，別認輸」，下午在台北舉辦新書發表會，宣布全數捐出版稅，號召各界人士響應「全台偏鄉225所國中公益贈書計畫」，已募得6750冊新書，希望青少年從她的生命故事，對自己生命有不同體認，傳達正能量。

花半年寫完，白冰冰坦言過程是撕心裂肺，有不想寫的內容和人物，原已下筆寫出欺負她的人，後來刪掉內容，也不想回憶被前夫家暴情景等，但不寫人生故事會失真，只好忍著寫出來。

今年是白曉燕命案20年，白冰冰表示，每次下筆提到心裡都痛，出專輯時也是，只要提到白曉燕，就有網友留言酸她又再消費，這件事對大家只是社會事件，過了就忘了，但「白曉燕是我一輩子的事」，永遠懷念、放不下。

她說，「我想念我的女兒，應該是沒有罪吧」，思念女兒已是生活一部分，也沒礙到任何人，「請大家不要再批評我，鼓勵我吧，因為一個人要活下去，真的不容易啊！」說完忍不住哽咽。

被傳與白曉燕命案歹徒相識、做生意，白冰冰當場鄭重聲明不認識，也沒做過生意，以後再故意謠傳，真的會提告，這踩到她的底線，如果說法成真，就變成是她的行為不當害了小孩。

藝人黃子佼到場站台，淡出演藝圈的藝人小潘潘與丈夫響應公益贈書計畫，小潘潘透露曾胖到60公斤，近來調養身體，成功瘦回苗條身材，有養生節目邀她上節目分享。1060223

(中央社)