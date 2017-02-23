二七部隊紀錄片　烏牛欄戰役現場播映

二二八事件最後二七部隊的戰役發生在埔里，南投縣府曾在愛蘭橋頭設置「圓而不圓」雕塑做紀念。（廖肇祥攝）

二二八事件最後的二七部隊戰役發生在埔里烏牛欄吊橋，如今該地吊橋已拆，新建愛蘭水泥橋。（廖肇祥攝）

228事件最後一場戰役是二七部隊進駐埔里的烏牛欄戰役，南投縣政府先前在愛蘭橋頭設立「圓而不圓」的紀念碑，下月12日牛耳藝術渡假村國際會議廳另將播映二七部隊紀錄片，讓各界瞭解動盪時代，台灣人民追求人權、公義的艱辛歷程。

228事件發生後，國民政府軍從基隆登陸，一路南下「清鄉」，造成難以計數的平民傷亡，許多死者是本土菁英，台中市婦女會理事長謝雪紅籲市民響應起義，組成「台中地區治安委員會作戰本部」，組織「民軍」，霧社地區100多名原住民泰雅族人下山參與台中作戰本部。民軍隊伍來自彰化、大甲、豐原、東勢、埔里、員林、田中、太平，在中部鏖戰多日後，與400餘名青年、學生，與二戰後退伍的台籍日本兵等改組為「二七部隊」，由鍾逸人擔任二七部隊的部隊長，擔憂在台中市作戰，造成大量傷亡，轉進埔里。

二七部隊在1947年3月16日與國軍21師在埔里烏牛欄（愛蘭）會戰，學生軍雖奮勇迎戰，但因兩路受敵，彈盡援絕，奮戰數日後埋藏武器後散逸，史學家稱為「烏牛欄之役」，是228事件最後一役，在近代史上，烏牛欄之役有象徵意義，南投縣政府2004年在戰場（現址為愛蘭橋）原地，設置「圓而不圓」紀念碑，讓後代記取先民為了追求公義、人權，守護民主所付出的代價。

而台中市新文化協會展開二七部隊紀錄片拍攝，並舉辦學術研討會，3月12日下午2時，在烏牛欄戰役戰場附近的牛耳藝術渡假村國際會議廳，放映紀錄片，事先報名者可優先入場，開演前半小時全面開放自由入場，座位有限，額滿後即關閉入場。

(中時)