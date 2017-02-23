年金改革草案 最快3月2日全院審查會審查

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考試院秘書長李繼玄今天表示，年金改革相關草案，最快3月2日送全院審查會討論。

銓敘部研議的年金改革相關修法近日送考試院，由於考試院副院長提名人李逸洋的人事同意權明天才會登場，所以考試院預計下週全院聯席會審查。

因為民進黨在立法院已佔多數，李逸洋人事同意權案要通過應該沒有問題，但逢228連假，考試院規劃3月2日上午舉行李逸洋交接，完成交接後，李逸洋最快下午可主持全院審查會議，討論年金改革相關修法案。

(中時)