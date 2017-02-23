里約奧運銅牌郭婞淳 盼能在世大運留下獎牌

里約奧運銅牌得主郭婞淳，期盼能在8月台北世大運替台灣留下獎牌。(台北世大運提供)

去年在里約奧運替我國拿下舉重銅牌的阿美族女舉人郭婞淳，23日在接受訪問時表示，希望8月的台北世大運能再替台灣以及家鄉父老留下獎牌。

郭婞淳回憶國中時期，運動神經不錯，同時參加田徑隊及籃球隊，教練看上她的爆發力建議改練舉重，成績竟出乎預料的好，她說「或許這是上天開的另一扇窗，就這樣一腳踏入舉重的世界」。

目前就讀於輔仁大學的郭婞淳最喜歡的歌曲就是《Aka pisawad》，她說在疲憊低潮時候，這首歌舒服的旋律可以放鬆自己，讀著歌詞也可以鼓勵自己！希望將這個正能量分享給大家！

「Aka pisawad」在阿美族語指「不要放棄」，2014年仁川亞運前因槓片滑落，造成郭婞淳右腳股外側肌80％斷裂，一度陷入低潮的她，仍沒有因傷勢而被擊敗。

郭婞淳表示，當時《Aka pisawad》這首歌，加上教練的一句「加油，我會陪你到站起來為止！」讓她相當感動，透過各項治療努力康復，並在復出後的2016里約奧運獲得銅牌。走出受傷低迷的郭婞淳，感受很多人溫暖的支持和陪伴，她學著「回饋」社會，並用比賽獎金捐贈救護車到澎湖惠民醫院。

對於世大運備戰狀況，郭婞淳指出，按部就班訓練把成績拉上來，藉由參加各種比賽，熟悉比賽的感覺；最近一場比賽是3月4日到6日在淡江體育館舉辦的世大運測試賽「106年青年盃舉重錦標賽」，加上4月亞錦賽及5月全大運，利用以賽代訓調整自己狀況，相信自己一定可以在世大運拿出最佳表現！

(中時電子報)