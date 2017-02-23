與街友共煮共享 石頭湯廚房全新開張
為讓更多人了解、關懷街友，由3名年輕人組成的「人生百味」團隊發起「石頭湯計畫」，募集剩食烹煮、並走上街頭與街友共享，同時避免浪費食物；今年同樣發起「惜食計畫」的台北北區扶輪社，與人生百味、長期關懷街友的芒草心慈善協會攜手，打造全新「石頭湯廚房」，盼更多人響應，用愛「共煮共享」。
據統計，目前全台街友約2492人，其中超過7成平時僅打零工、收入不穩而流落街頭。人生百味2年前發起「石頭湯計畫」，號召志工到菜市場募集剩食，共同烹煮後走上街頭與街友共享，迄今已舉辦40多場、超過1000人參與。
人生百味成員巫彥德說，街友是城市經濟弱勢的縮影，外界刻板印象轉為歧視，影響社會資源幫助。石頭湯計畫除避免食材浪費，也藉此更認識街友，不少參與者回饋表示街友「其實沒有想像中恐怖」，也更願意主動關懷。
去年起，石頭湯計畫選定萬華南機場一處舊有公共空間，拼裝起簡易的「石頭湯廚房」；今年同樣發起「惜食計畫」的台北北區扶輪社，認同理念贊助，邀也長期關懷街友的芒草心慈善協會旗下「起家工作室」改建修繕。
芒草心秘書長李盈姿指出，不少無家者其實身懷專業技能，卻因故流落街頭，去年成立「起家工作室」修繕工班，協助其他弱勢團體修繕或改善居住環境，透過「弱弱相助」，讓無家者能發揮專長、重拾自我肯定與價值。
大改造後，全新石頭湯廚房今天正式開張，擁有更完善設備、空間，未來將持續募集市場剩食，並能邀更多人「共煮共享」與街友互動，也將正向教育更多人尊重、關懷與理解。
台北北區扶輪社社區服務主委劉彩玲表示，扶輪社長期關懷弱勢，看見身處社會底層的街友逐年增加，盼改變現況，肯定石頭湯計畫傳達教育意義，呼籲人人都可以是助人者，只要願意改變態度，就有機會助弱勢翻轉人生。
(中時)
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