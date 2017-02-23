行動無礙 社區志工為身障者清潔輪椅
看著愛車清潔過後煥然一新的模樣，總能讓車主心情大好，但礙於身障者行動不便，對於長期依賴的輔具輪椅，鮮少能夠動手清潔，屏東縣障福中心與輔具業者合作，透過替代役男及社區志工聯手助力，替輪椅保養，身障者見狀直呼「好感動！」
屏縣府社會處長劉美淑有感而發地說，輔具輪子等同於身體雙腳，有時候腳受點傷，自己就會覺得行動受到很大限制，清潔輪椅對正常人來說，只是一個簡單動作，但卻能解決身障者生活上很大不便，同時培養役男同理心，其實在幫助別人過程中，可以獲得很大快樂。
志工們先為輪椅噴上清潔劑，再用刷子用力清除卡在上面的油汙與頭髮，接著以清水洗淨，洗完的輔具就像新的一樣；長期靠輪椅代步的宋淑端指出，受限行動不便，很難全面性的為輪椅清潔，有了難得經驗，也懂得如何自己動手進行簡易保養。
輔具公司經理胡燕萍指出，輪椅長久使用卻不清理，輪子上容易捲進頭髮或是累積油垢，在使用上就會覺得「卡卡」，下坡甚至會產生滑行情況，有安全疑慮，畢竟輪椅對身障者來說就像身體一部分，透過活動也盼讓大家學會如何「照顧」輪椅。
(中時)
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