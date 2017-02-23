陸首架節能環保機加入南航 3月3日到3月25日將執飛台北-浦東航線
大陸首架最新節能環保客機A320neo即將到達台灣啦! 中國南方航空預計將於2017年3月3日到3月25日期間使用最新機型A320neo執飛台北-上海浦東航線，給旅客提供安全、舒適及便捷的飛行體驗。A320neo飛機，作為世界暢銷和高效的單通道飛機，未來4年內南航共將引進74架同類型飛機，為創新轉型發展注入新的活力。
首架A320neo飛機在德國漢堡當地時間12月13日正式交付南航，12月15日順利抵達廣州。飛機共有166個座位，其中公務艙4個，明珠經濟艙24個，經濟艙138個。與現款A320飛機相比，客艙雖仍為三艙佈局，但在客艙設備、裝置及座椅設計方面採用了最新的發展技術。
除配備可播放高清娛樂節目的1080P頭頂電視外，每個座位下方均配備了高功率USB充電口，18英寸寬度的經濟艙座椅側面還增設了掛衣鉤，凸顯人性化和便捷性，能夠為旅客提供更加舒適的乘機體驗。
A320neo（New Engine Option：新發動機選項）是現款A320系列飛機的改進機型，應用了包括普惠公司生產的靜潔動力PW1100G-JM新型高效發動機和鯊鰭小翼在內的諸多最新科技。其中，先進發動機和小翼的設計能夠降低15%的燃油消耗和二氧化碳排放，並大幅降低噪音水準，為旅客提供更加安靜的旅行。
此外，新機型的機翼和機身部分結構使用先進輕型複合材料，在增加零部件強度的同時減輕了自身重量，符合南航的綠色飛行理念。
作為高效單通道客機的代表，南航目前運營的空客A320系列飛機達260架。此次引進的A320neo飛機比南航現有A320座位更多，在保持同等舒適度的情況下能容納更多的旅客，擁有獨特的優勢和經濟性。
(工商)
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