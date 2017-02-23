最新考招方案 大學申請入學自由採計最多4科

大學招聯會今公布最新考招方案，維持學科測驗、申請入學、分科測驗、分發入學的「兩次分發」，申請入學部分將採計學科測驗（X）加上綜合學習表現（P），大學端招生只要符合P比重大於等於50％即可，也就是說有些校系可完全只看P、不看考科，至於要採計X的校系，最多只能採計4科（國英數社自5選4）。

招聯會去年公布了考招變革，但各界有不同的意見，因此今天召開常委會討論最終版本，在時程上沒有改變，仍維持高三寒假考「學科測驗（X）」，申請入學在5、6月進行，7月考加深加廣學科（Y），之後再分發入學；申請入學採計學科測驗（X）和綜合學習表現（P），P採計比重至少佔5成，而分發入學則是採計X、Y和術科。

不過，在大學端採計科目上則有些許變動，招聯會執行秘書戴念華說，去年公布的方案是大學端採計X須符合國英數，再加上社自擇一，但最新方案大學端X一樣最多採計4科，但不必一定要採計國英數3科，而是從國英數社自5科中任選4科，至於分發入學大學端則是X、Y加上術科，最多採計5科、最少3科。

P的採計比重大於等於50％並未改變，戴念華表示，P部分並沒有設上限，也就是說，大學校系也可以在申請入學時，全部只看P、不採計考科，讓大學可更彈性選材，招收適合自己系所的學生。

此外，招聯會規劃再將P區分為P1（學生學習表現）和P2（口試與筆試）兩部分，希望P2比重不大於P1，但P1、P2比重各佔多少，目前尚未討論。

至於學生要怎麼準備？戴念華說，招聯會規劃各大學同一學群的科系需要採計相同的科目，若學生早早確定自己的未來要走工程學群或是人文學群，最多只要準備該學群要採計的4科就好。

(中時)