落實居住正義 內政部將設住宅都更中心
為深化落實居住正義，內政部今天表示，將創設國家住宅及都市更新中心，透過專業公法人組織，支援政府推動相關業務，解決推動住宅及都更政策時面對人力不足、資源缺乏的困境。
內政部部務會報下午通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，將創設具興辦社會住宅及推動都市更新專業、且具公信力的行政法人組織，支援政府執行社會住宅興辦、公辦都市更新，並協助民間具公益性更新案的推動。
內政部表示，國家住宅及都市更新中心有兩大任務，包括協助8年20萬戶社會住宅政策目標的落實，辦理社會住宅、資產的營運與管理，以及協助政府主導都市更新的規劃、整合、投資招商與實施，配合政府推動社會住宅與都市更新政策等。
內政部指出，「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，將依法制作業程序陳報行政院審查後，送請立法院審議。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。