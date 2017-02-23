落實居住正義 內政部將設住宅都更中心

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為深化落實居住正義，內政部今天表示，將創設國家住宅及都市更新中心，透過專業公法人組織，支援政府推動相關業務，解決推動住宅及都更政策時面對人力不足、資源缺乏的困境。

內政部部務會報下午通過「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，將創設具興辦社會住宅及推動都市更新專業、且具公信力的行政法人組織，支援政府執行社會住宅興辦、公辦都市更新，並協助民間具公益性更新案的推動。

內政部表示，國家住宅及都市更新中心有兩大任務，包括協助8年20萬戶社會住宅政策目標的落實，辦理社會住宅、資產的營運與管理，以及協助政府主導都市更新的規劃、整合、投資招商與實施，配合政府推動社會住宅與都市更新政策等。

內政部指出，「國家住宅及都市更新中心設置條例」草案，將依法制作業程序陳報行政院審查後，送請立法院審議。1060223

(中央社)