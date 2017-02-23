頂新涉逃漏稅 魏應充判3年得易科罰金

前頂新製油公司董事長魏應充等人涉逃漏稅，彰化地院認為魏應充等人逃漏稅新台幣6000多萬元，判有期徒刑3年得易科罰金，以每天新台幣3000元折算，罰金約328萬元。

法官認為，考量到魏應充財力狀況以及為讓他記取教訓，以罰金3000元折算1日；至於同案被告頂新製油公司會計陳錫勳則被判有期徒刑1年10個月，得易科罰金，1日折算1000元。

彰化地檢署在偵辦大統油品案時，意外查出頂新製油公司從民國95年到101年間，明知銷售貨物時應依客戶類別開立3聯式或2聯式統一發票，卻有部分銷售金額漏開統一發票，短開發票銷售金額總計新台幣7億3200多萬元，逃漏稅金額為2億4867萬9596元。魏應充坦承逃漏稅，向國稅局繳交稅款以及罰金4億2000多萬，檢方做出緩起訴處分；不過遭到台中高分檢發回，檢方重新起訴，彰化地方法院審理此案，並在今天做出判決。

地院法官認為，魏應充逃漏營業稅部分，涉犯稅捐稽徵法41條逃漏稅捐罪，以每2個月申報1次計算共犯37罪，又涉犯商業會計法71條故意遺漏會計事項不為紀錄罪，以每年度申報1之計算共犯7罪；至於陳錫勳也涉犯逃漏稅捐罪以及故意遺漏會計事項不為罪等，合計共犯44罪。

不過，地院法官認定魏應充等人逃漏稅的金額只有6000多萬元，且考量頂新公司已經補繳稅捐及罰鍰，而檢方原本作出緩起訴處分，而實務上對於相類似的逃漏營業稅或營利事業所得稅案件，檢察官也大多以緩起訴處分，因而判魏應充有期徒刑6月2罪、5月3罪、4月2罪、3月22罪、2月15罪，應執行有期徒刑3年，如易科罰金，以3000元折算1日。

至於被告陳錫勳有期徒刑5月2罪、4月3罪、3月共2罪、2月共22罪、拘役30日共15罪，徒刑部分應執行有期徒刑1年10月，拘役部分應執行拘役120日，如易科罰金以1000元折算1日，同時宣告緩刑。

對於宣判結果，頂新製油公司則發出新聞稿回應說，對於宣判結果表示尊重，而公司已改正稅務制度，並將持續投入社會公益，以更有價值的行動對社會作出貢獻，竭力回應各界指教，藉實際行動證明革新的信念。1060223

(中央社)