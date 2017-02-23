中市虹揚橋試辦調撥車道 4/10實施

我要評比

台中市政府今天召開道安會報，針對虹揚橋尖峰時段試辦調撥車道進行專案報告，管制時間上班日下午5時至晚間7時，預定4月10日起開始實施。

台中市交通局長王義川表示，朝馬路虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，現場勘查發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2：1，然而道路配置卻是2：2，進城車輛平均需要等待3個交通號誌週期才能通過環中路。

台中市政府評估實施調撥車道，下班尖峰時間將虹揚橋出城方向接近環中路的200公尺道路，調撥為進城方向，使進城方向車道容量增加，等待時間可縮短為1.5個週期，同時可以延長74號道路下朝馬交流道的號誌，盼有效紓解路口交通。

台中市長林佳龍也責成交通局持續滾動檢討，觀察該路口車流狀況，掌握資訊進行微調，適時調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制方式，希望有效縮短用路人旅行時間。1060223

(中央社)