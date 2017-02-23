中市虹揚橋試辦調撥車道 4/10實施
台中市政府今天召開道安會報，針對虹揚橋尖峰時段試辦調撥車道進行專案報告，管制時間上班日下午5時至晚間7時，預定4月10日起開始實施。
台中市交通局長王義川表示，朝馬路虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道最重要的替代道路，現場勘查發現下班尖峰時間非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2：1，然而道路配置卻是2：2，進城車輛平均需要等待3個交通號誌週期才能通過環中路。
台中市政府評估實施調撥車道，下班尖峰時間將虹揚橋出城方向接近環中路的200公尺道路，調撥為進城方向，使進城方向車道容量增加，等待時間可縮短為1.5個週期，同時可以延長74號道路下朝馬交流道的號誌，盼有效紓解路口交通。
台中市長林佳龍也責成交通局持續滾動檢討，觀察該路口車流狀況，掌握資訊進行微調，適時調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制方式，希望有效縮短用路人旅行時間。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。