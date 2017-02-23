恐嚇美歐？ 俄防長：96％洲際導彈隨時能啟動

俄國國防部長紹伊古在國會中表示，軍方有96%的洲際導彈已經準備好，隨時能啟動發射。（圖/美聯社）

隨著美國與北約（NATO）的聯防動作頻頻，被視為假想敵的俄國也不甘示弱，面對美軍大舉進入歐洲大陸，俄國國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）今日在國會中表示，有99%的洲際彈道飛彈已完成戰略佈署，其中更有96%的比例，能在面臨重大威脅時，於短時間內啟動發射。紹伊古此番言論被外界解讀為，俄國又再一次對美歐進行警告。

據今日俄羅斯（Russia Today）網報導，在美俄歐三方局勢愈來愈緊繃的今日，俄國軍方再次出現驚人之語，俄國國防部長紹伊古在國會中表示，軍方有9成9的洲際導彈已於戰略火箭軍（Russia’s Strategic Missile Forces）麾下各單位佈署完畢，其中有96%的比例能在臨敵時於短時間啟動發射，對敵軍進行致命打擊。俄國軍方擁有多款不同的洲際彈道飛彈，雖然紹伊古沒有點出是哪款導彈，但外界普遍認為，知名的白楊-M洲際彈道飛彈（RT-2PM2 Topol-M）機會最大，因為該導彈不僅能搭載核彈頭，射程範圍更涵蓋美國本土。

知名的白楊-M洲際彈道飛彈，是俄國現役武器中，少數能從本土直接攻擊美國的遠程武器。（圖/Vitaly V. Kuzmin@維基百科）

除了洲際導彈外，面對美軍大舉增援歐陸各國，俄軍也大幅調整其部隊裝備。戰略火箭軍部隊一口氣增加41枚新升級的導彈、一艘「北風之神」級核子潛艦（Borey-class submarine）和4架圖-160（Tu-160）與圖-95MS戰略轟炸機（Tu-95MS strategic bombers），而所有地面部隊則全面更新導彈系統為伊斯坎德爾-M型（9K720 Iskander），再加上日前多次增派S-400型飛彈（S-400 Triumf）前往西部軍區，都讓這次在「冷戰」結束後，最大規模的美俄軍事對峙，更加令外界感到憂心。

受北約邀請而前往歐陸協防的美軍，已完成基本的多國聯防機制，在波蘭、立陶宛、羅馬尼亞、愛沙尼亞和德國等地，不僅帶入大批重裝武力，更計畫在波蘭、羅馬尼亞等國設立導彈系統，藉此畫出一條面向東邊的防俄線。面對此美歐潛在的威脅，紹伊古告訴議員們，軍方將在今年完成雷達系統的更新，屆時全國範圍將無須害怕任何敵人的飛彈攻擊。

(中時電子報)