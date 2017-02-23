南市議員李文正痛批：228紀念碑竟「有碑無文」

228前夕，市議員李文正抨擊228紀念碑「有碑無文」。（黃文博翻攝）

位於台南市安平區永華市政中心西側的228紀念公園，市議員李文正認為，23年設計興建時過於簡略，且已年久失修，更嚴重的是，「有碑無文」，市府應重編預算，加以整修後，再加入228資料文字，工務局表示，尚待評估。

1994年興建完成的台南228紀念公園，位於台南市政府西邊的南島路和建平路口，佔地0.9公頃，但一向關心228議題的李文正卻認為，這麼重要的紀念公園，紀念碑卻有碑無文，實在說不過去，建議應把70年前在台南發生的228大屠殺的歷史忠實呈現。

李文正表示，台南228紀念碑，可能是當時的環境228還是一個禁忌，紀念碑只簡單呈現輕描淡寫敷衍了事，區區幾個字就帶過去，實在很難讓人從紀念碑文當中窺探原貌，如今歷史檔案逐漸解密，各方面研究資料也一直浮現，實在有必要做檢討改善。

李表示，台南市的228公園除了有碑無文之外，又因為當初設計並不是很完善，且年久失修，整體環境和228嚴肅歷史感覺格格不入，實在有必要編列經費重新整理，使它成為一個有尊嚴的228紀念公園。

(中時)