南市議員李文正痛批：228紀念碑竟「有碑無文」
位於台南市安平區永華市政中心西側的228紀念公園，市議員李文正認為，23年設計興建時過於簡略，且已年久失修，更嚴重的是，「有碑無文」，市府應重編預算，加以整修後，再加入228資料文字，工務局表示，尚待評估。
1994年興建完成的台南228紀念公園，位於台南市政府西邊的南島路和建平路口，佔地0.9公頃，但一向關心228議題的李文正卻認為，這麼重要的紀念公園，紀念碑卻有碑無文，實在說不過去，建議應把70年前在台南發生的228大屠殺的歷史忠實呈現。
李文正表示，台南228紀念碑，可能是當時的環境228還是一個禁忌，紀念碑只簡單呈現輕描淡寫敷衍了事，區區幾個字就帶過去，實在很難讓人從紀念碑文當中窺探原貌，如今歷史檔案逐漸解密，各方面研究資料也一直浮現，實在有必要做檢討改善。
李表示，台南市的228公園除了有碑無文之外，又因為當初設計並不是很完善，且年久失修，整體環境和228嚴肅歷史感覺格格不入，實在有必要編列經費重新整理，使它成為一個有尊嚴的228紀念公園。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。