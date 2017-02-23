配合觀光局 雄獅旅遊提高旅客保險額度

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雄獅旅遊配合觀光局的要求，把旅行社責任險提高至500萬元。（中時資料照／洪錫龍攝）

雄獅旅遊集團自3月1日（出發日）起，將提高旅行社責任保險保額為新台幣500萬元，意外醫療保險保額亦提高為新台幣20萬元，以加強對於參團旅客的旅遊權益保障。

雄獅旅遊表示，為強化旅客行程安全及提升台灣旅遊品質，以消費者權益為考量，並呼應官方政策；將依觀光局今日公布的「國內旅遊團一日遊產品合理行程規劃及檢視注意事項」建議，提高遊客保險額度。範圍涵蓋國民旅遊、入境旅遊、台灣離島旅遊等全系列台灣目的地旅遊服務。

雄獅旅遊說，今後將持續優化旅遊服務品質，並確保旅客權益。

(中時)