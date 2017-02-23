竹縣機車置物箱大盜 警方埋伏逮捕到案

在新竹縣專門以機車置物箱為行竊目標的楊姓男子，23日終於落網。（陳育賢翻攝）

新竹縣40歲楊姓男子失業沒有收入，平日在新竹縣各街頭、公園遊蕩，只要見四下無人，即搜索可犯案的機車，並以徒手強力板開置物箱座墊，搜刮車內財物，讓不少被害騎士為之氣結，縣警竹北分局23日凌晨終埋伏守候到楊嫌，並將他逮捕到案。

警方調查，新竹縣竹北、竹東地區有不少機車車主報案，指自己愛車停放在路邊，遭不明人士撬開置物座墊，不僅裡頭財物遭竊，連同椅墊也被破壞，真是氣煞人。

竹北警分局深入調查後發現，有詐欺竊盜前科的40歲楊姓男子常在報案地點出沒，並在擴大調閱路口監視器同時發現楊嫌在某次行竊扳開座墊時，曾受傷而留下血跡，經比對查證楊嫌身分，今天凌晨在楊嫌租屋處外，將他逮捕到案。

警方表示，楊嫌先後犯案20餘次，竊得的財物全部銷贓或是盜刷得手的金融卡，得手金額約10餘萬元，全案訊後並依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)