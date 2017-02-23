陸客來台刷卡 去年少了近200億元

陸客減少，真的有影響。銀行局23日公布，去年陸客來台刷銀聯卡金額共新台幣729億元，比104年的920億元，少近200億元，但有些陸客來台是以支付寶、財付通等直接付款，若是以兩岸跨境支付中的陸客匯往台灣金額，一年多來則有80億元。

但同時間，台灣人到大陸網站買東西，同樣透過兩岸跨境支付機制付款者則有90億元，比陸客買台灣東西略高10億元。

兩岸到底冷不冷？金管會強調，一些仍如常進行中，尤其是金融機構布局大陸，大陸銀監會等仍是如常受理中。

(工商)