原民團體凱道怒吼 反對傳統領域劃設辦法

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原民會公告「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」，引起原民團體強烈反彈，今天動員齊聚凱道抗爭，要求「部落土地、部落來劃」，抨擊政府護航財團，原民會主委應下台，並速求收回劃設辦法、維護原民傳統領域完整。

包括阿洛、巴奈、那布、舒米恩、達卡鬧等知名原民音樂人今天也現身聲援。原民團體指出，維護原住民族傳統領域完整並不影響私人土地的使用，但政府卻挑起對立、恐慌。

原民團體控訴，在傳統領域部分，原民先於政府、國家就存在的，政府推動轉型正義，卻忽視歷史真相。原基法不僅保障原住民族擁有土地同意權，也保護台灣土地，政府卻給原民「破洞」的傳統領域，不排除集體向蔡英文總統陳情。

原民會回應，傳統領域劃設近台灣1/4土地面積，從0到80萬公頃，邁出歷史正義與轉型正義的第一步。依據劃設辦法，未來將逐步劃設公告傳統領域、或部落範圍土地，更是原基法施行12年以來，傳統領域法制作業的一大進展。

至於原民地區重大開發案，例如台東杉原棕櫚渡假村、南投向山旅館BOT、孔雀園BOT等案，原民會強調，都可以進行諮商同意程序，加強保障原住民族集體權利；原住民族土地範圍內私人土地上的開發行為，亦有環評、水保或建管等諸多審查機制予以重重把關，未來更有國土計畫法，授權原民會與內政部訂定原住民族特定區域計畫強化保障。

針對原民團體要求傳統領域劃設辦法納入私有地，原民會指出，私有土地劃入傳統領域，將限制所有權人自由使用，即便所有權人是原住民，也會遭到限制，有違憲之虞。

此外，劃設辦法雖由原基法修法授權，但僅授權劃設原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的「公有土地」，並未擴及私人土地；對照其他有關「限制土地使用」法規，一旦涉及「土地使用上的限制」，均須於授權條款明確規定。

(中時)