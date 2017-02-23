合歡山恐降雪 鏟雪車松雪樓待命

大陸冷氣團來襲，第二區養護工程處今天啟動雪災緊急應變小組，公路保全進駐台14甲線合歡山公路，鏟雪車已在松雪樓待命。

中央氣象局今天表示，大陸冷氣團今天晚間到27日影響台灣，華南水氣也將一波波移入，合歡山、玉山等3000公尺以上高山都有降雪機率，合歡山24日清晨就有降雪機會，24日晚間機率上升，直到27日都有降雪機會，且此波降雪量相較前幾次，「有機會比較多」。

橫跨南投縣、花蓮縣的合歡山是國內賞雪勝地，交通相對方便可達，為防範台14甲線合歡山公路道路結冰，交通部公路總局第二區養護工程處預計今天晚間8時啟動雪災緊急應變小組，公路保全同步進駐台14甲線，鏟雪車則已在松雪樓待命。

公路總局表示，大陸冷氣團南下，台14甲線18公里處南投縣翠峰到41公里處花蓮縣大禹嶺，路面有結冰可能，已完成橫向單位聯繫及部署規劃，也呼籲用路人留意道路管制訊息，監控期間將依氣象局最新預報及保全回報情資，提早3小時前發布訊息，告知路段管制方式，為須加掛雪鏈通行或封閉管制。

南投縣政府警察局仁愛分局表示，若合歡山公路管制通行，呼籲駕駛人配合警方執勤；行駛山路小心慢行、開啟頭燈，事先檢查車輛狀況。1060223

(中央社)