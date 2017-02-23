涉不實報帳 高市議員陳粹鑾判3年8月

國民黨籍高雄市議員陳粹鑾未實際參與經建考察活動，以不實憑證申辦核銷請領差旅費新台幣3萬元。台灣高等法院高雄分院宣判，維持一審刑度，判處3年8個月，全案可上訴。

判決指出，陳粹鑾是高雄縣市合併後的第二屆市議員，於民國103年2月24日至26日未從事任何和國內經建考察有關的活動，仍基於向市議會詐領考察費用，透過不知情蔡姓友人協助，向某旅行社取得開具3萬元的不實發票。

陳粹鑾收到不實發票後，透過助理交付高雄市議會民政委員會專員完成核銷，市議會將3萬元匯入陳粹鑾的郵局帳戶，經調查局高雄市調查處蒐證查獲送辦。

高雄地方法院審理時，陳粹鑾只承認持不實憑證請領款項，否認有貪污犯意，並辯稱前一年度有應請領但未請領的差旅費用，才要求旅行社幫她開發票憑證讓她請款。雄院依貪污罪判處徒刑3年8個月，陳粹鑾不服上訴。

高雄高分院審結宣判，維持一審刑度，判處3年8個月，褫奪公權3年，全案可上訴。1060223

(中央社)