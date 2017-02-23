大馬警方：金正男家屬近日可望赴大馬

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男在馬來西亞遇刺身亡，大馬媒體報導，警方表示，金正男家屬會在這一、兩天到馬來西亞，協助警方鑑定死者的身分。

大馬媒體中國報下午引述馬來西亞全國副總警長諾拉昔（Noor Rashid Ibrahim）的話說，金正男的家屬目前在距離大馬不會太遠的地點，只要抵達馬來西亞就有希望協助警方調查。

大馬媒體原本相繼報導傳出大馬警方將可能透過國際刑警協助飛往澳門，取得金正男長子金韓松的DNA樣本，確認死者身分。不過，這項消息稍早已遭大馬警方否認。

金正男於13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。金正男家屬截至目前為止還沒有到大馬領屍。1060223

(中央社)