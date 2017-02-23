詐騙犯遣陸 陸委會籲北京協商勿阻合作

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西班牙政府日前決定將200多名台籍詐騙犯引渡至中國大陸。陸委會副主委邱垂正今天表示，陸方若真有心打擊犯罪，應盡速恢復兩岸協商，勿再以政治因素阻礙兩岸共打合作。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回應提問時說，在對抗跨境電信詐騙犯罪的戰爭中，台灣正竭盡全力，從加強稽查及打擊犯罪源頭、法律修正、嚴罰嚴懲到犯罪預防等各面向著手，已展現成效。

但他表示，中國大陸卻以政治因素為由，不願與台灣合作，使犯罪集團首腦得以隱藏幕後指揮犯案，台灣警方也無從及時查扣贓款遏阻犯罪。

邱垂正說，若中國大陸真有心打擊犯罪、苦民所苦，首要之舉便是盡速恢復兩岸協商，勿再以政治因素阻礙兩岸共同打擊犯罪合作，才能真正保障民眾權益。

對於媒體詢及兩岸共打機制聯繫狀況，邱垂正說，兩岸共同打擊犯罪「確實受到一定程度影響」，但兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議涉及的合作項目與業務執行，並未完全中斷。

他說，陸方目前仍持續向台灣通報相關案件，雙方防治犯罪的工作也保持一定程度合作。

邱垂正表示，兩岸政府都有責任打擊跨境電信犯罪，陸方不應因政治因素阻斷雙方檢察機關合作，兩岸都應該珍惜過去合作打擊犯罪的成果，持續進行良性溝通對話，才有助打擊跨境犯罪，保障兩岸人民福祉。1060223

(中央社)