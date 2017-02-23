男丟毒拔腿落跑 遭警逮時竟大喊救命
基隆市38歲李姓男子昨天凌晨遭警方盤查，心虛將毒品丟在路旁落跑，員警緊追在後，李男突然腿軟摔倒，遭警方壓制時，李男竟還大喊救命。
35歲吳姓男子昨天凌晨1時多，騎車載著李男行經基隆市忠一路時遭警方攔查，吳男表現自然，配合且有問必答，但李男卻神色緊張，員警欲進一步盤查時，李男趁隙將手中的毒品丟在路旁，隨即拔腿逃跑。
警方見狀立即展開追逐，跑了約200公尺後，李男腿軟摔倒遭警方活逮，壓制過程中李男竟還不斷大喊救命，警方隨後將他帶回現場，果然在路旁發現1小包毒品安非他命，毛重約0.38公克。
警方表示，全案訊後依毒品罪嫌將李男移送基隆地檢署偵辦，吳姓男子則採尿送驗，等驗尿結果出爐後再行辦理。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。