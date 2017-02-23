男丟毒拔腿落跑 遭警逮時竟大喊救命

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基隆市38歲李姓男子（圖）昨天凌晨遭警方盤查，心虛將毒品丟在路旁落跑，員警緊追在後，李男突然腿軟摔倒，遭警方壓制時，李男竟還大喊救命。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 106年2月23日

基隆市38歲李姓男子昨天凌晨遭警方盤查，心虛將毒品丟在路旁落跑，員警緊追在後，李男突然腿軟摔倒，遭警方壓制時，李男竟還大喊救命。

35歲吳姓男子昨天凌晨1時多，騎車載著李男行經基隆市忠一路時遭警方攔查，吳男表現自然，配合且有問必答，但李男卻神色緊張，員警欲進一步盤查時，李男趁隙將手中的毒品丟在路旁，隨即拔腿逃跑。

警方見狀立即展開追逐，跑了約200公尺後，李男腿軟摔倒遭警方活逮，壓制過程中李男竟還不斷大喊救命，警方隨後將他帶回現場，果然在路旁發現1小包毒品安非他命，毛重約0.38公克。

警方表示，全案訊後依毒品罪嫌將李男移送基隆地檢署偵辦，吳姓男子則採尿送驗，等驗尿結果出爐後再行辦理。1060223

(中央社)