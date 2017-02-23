捕鮪意外發現漂流船隻 4人獲救
馬紹爾群島當地媒體今天報導，1名直升機機師在太平洋北部偏遠海域搜索鮪魚蹤跡時，意外發現2艘人員漂流數週的船隻。
「馬紹爾群島報」（Marshall Islands Journal）與「紐西蘭廣播電台」（Radio NZ）報導，這名機師駕駛的直升機來自馬紹爾群島外海1艘拖網漁船，上週意外發現這些船隻，因而救出船上3名漁民及1名少年。
根據法新社，報導稱，這2艘船都是從650公里遠的吉里巴斯（Kiribati）出航。
其中1艘載著3名漁民的船已漂流28天，另1艘載著14歲少年的船則已迷航11天。
洋流將這2艘船帶到距離彼此僅8公里的位置，但他們在被發現救起之前都未發現彼此的存在。
報導也說，拖網漁船Kwila888號將這2艘漂流船隻救起，並縮短原定捕撈鮪魚的航程，在上週末將他們送到馬紹爾群島首都馬久羅（Majuro）。
Kwila888號的陳姓船長（Yuan Tsai Chen）表示，獲救少年在漂流的11天內都未進食，3名漁民則靠著抓捕鯊魚及其他魚類維生。他們抵達馬久羅後已送醫治療，診斷結果皆健康無恙，僅有1人輕微脫水。（譯者：中央社廖禹揚）1060223
(中央社)
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