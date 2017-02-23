菲中密約 黃岩島不修建為人工島

菲律賓外交部長雅賽今天披露，總統杜特蒂去年訪問北京時，與中國大陸國家主席習近平達成密約，大陸不把黃岩島修建為人工島，而這也是馬尼拉與北京改善關係的前提。

政治觀察人士猜測，北京以黃岩島為交換條件，換取馬尼拉在南海案仲裁結果上噤聲。

雅賽（Perfecto Yasay Jr.）今天在馬尼拉與媒體記者餐敘，他在會後受訪時披露，過去美方情報曾顯示中國大陸打算將黃岩島修建成人工島，「現在我們很欣慰，中方保證不會這樣做，事實上他們否認有這樣的計劃。」

杜特蒂去年10月對大陸進行4天國是訪問，並與習近平舉行了雙邊會議。

雅賽說，「這發生於總統訪問北京的時候，我不想透露更多細節。」被問及這是否是習近平親口向杜特蒂所做的承諾，他回答：「是的，2人都同意了。」

最近有外電援引美國官員報導，大陸在南海島礁興建的24座建築物已接近完工，可能作為儲放長程地對空飛彈之用。

杜特蒂去年訪問大陸之際，大陸已將南海至少7座海上地物擴建成人工島，衛星畫面顯示部分人工島上已有飛機跑道及軍事設施，菲國當時極為擔心北京下一個目標將是黃岩島。

黃岩島距菲國呂宋島中岸的馬辛洛克鎮僅約124海里，如果黃岩島成為大陸的人工島，將對菲律賓西部門戶構成立即的威脅。

另方面，雅賽也表示，南海各島礁的聲索國可各說各話主張擁有其主權，但南海主權的歸屬，最終還是應由適當的國際仲裁機構依國際法做出裁決。

他坦承，區內各國均無力阻止大陸在南海島礁架設軍事設施，但南海屬國際海域，區外像美國這樣有能力的國家，如果認為自己的國家利益已受威脅，可以針對大陸採取行動。1060223

(中央社)