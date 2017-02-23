雲林8萬盞LED路燈裝設完工 　2275支加裝遮光板

我要評比

雲林縣替換的8萬盞LED燈，有140W、105W、70W、35W四種瓦數。（周麗蘭攝）

雲林縣替換8萬盞水銀燈為LED路燈，分成4種瓦數（圖上方），4家廠商與縣長李進勇（左五）在記者會一起按燈象徵開燈。（周麗蘭攝）

每一盞都有身分證與條碼（周麗蘭攝）

雲林縣8萬多盞水銀燈改裝LED燈完工，二崙鄉、崙背鄉、西螺鎮一帶葉菜產區怕太亮，2275支加裝遮光板。能源局表示，雲林縣是全台改裝最多的縣分，且每一支都有身分證，足為其他縣市表率。

全縣除四湖鄉未申請外，其餘19鄉鎮都換裝，以口湖鄉7661盞居冠，其次水林鄉7600盞、斗六市6976盞最多、西螺鎮6286盞、虎尾鎮6273盞等。

這次換裝的LED路燈功率有140W、105W、70W、35W四種，以LED燈35W為例，發光率可取代100W的水銀燈，140W的LED燈可取代300W的水銀燈。

縣府表示，雲林縣轄內有13萬5000多盞路燈，透過經濟部能源局「水銀路燈落日計畫」，這次汰換6成，預估每年節約6346萬度電，可省下8867萬元燈費，減少3萬多公噸二氧化碳排放。

LED路燈對部分農作物造成植株抽高、無法結苞、無法結穗困擾，只要農民申請加裝遮光板，到一月底止已加裝2275面，集中在二崙鄉、崙背鄉、西螺鎮等葉菜產區。

工務處表示，這是第一年裝LED燈，四季作物不同，會繼續等農民回報，只要有需要都會加裝遮光板，為方便民眾回報，每一盞燈都身分證標明編號、條碼。

(中時)