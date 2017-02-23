大林蒲西南瘋音樂祭 周六下午登場

高雄市「大林蒲西南瘋音樂祭」26日（週六）下午2點登場至晚間10點，邀請在地知名NAGA樂團、金曲得主謝銘祐及社區學校社團熱情演出，主辦單位表示，當地長期被工廠包圍、汙染，主要訴求「反汙染開發！顧健康」，用音樂吶喊出地方苦痛，歡迎「聽音樂看煙囪吸毒氣」活動免費自由入場。

主辦單位高雄市金煙囪文化協進會指出，今年更以在大鼻地區失傳三十年的祭土儀式作為開場，大鼻位於高雄西南的小港區，自古本是臨海的富饒農村，除農業發達外還有豐富的近海漁獲。在過去每年歲末收冬都要祭土，感謝大地賜與大鼻豐收。

直到上個世紀六○年代，政府決定在高雄設立臨海工業區作為重化工業的發展基地，在農村旁轟然建立了鋼鐵、鋁業、石化、水泥、發電等大型廠區，日夜排出的廢水空污以及貪婪的填海造陸，良田變成工廠，甘蔗變成煙囪，國家經濟起飛，工業污染也從此進駐大鼻。

主辦單位說大鼻要守住這個西南風，現在各地的空氣污染都很嚴重，高雄就只有在吹西南風的時候才有較好的空氣品質，倘若大鼻再繼續發展工業，高雄的空氣會更惡化，「我們要的是一口能呼吸的新鮮空氣」。

去年行政院長林全允諾會改善當地的環境，但至今的作為是調查遷村意願(且市府沒有舉行公開的問卷說明會即進行)而非監控和改善設法降低污染，令居民相當心碎，這次我們不再被動不再悲情，我們要用音樂大聲吶喊控訴，曾經美麗的家園已滿目瘡痍，而兇手正是這個國家。

(中時)