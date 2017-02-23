立委賴瑞隆連擲6聖杯 贏得1688斤壽龜
位於高雄市前鎮區草衙朝陽寺，主祀神明為觀世音菩薩，建廟超過300年歷史悠久、信徒繁多，每年結合信徒力量，舉辦各式祭祀活動。前鎮、小港在地立委賴瑞隆，也於元宵節當天受廟方邀請，一同參與乞龜儀式，並連擲6個聖杯，獲得貳王1688斤壽龜。立委賴瑞隆於今(23)日邀請草衙朝陽寺吳進雄董事長、地方民眾信徒舉行拆龜祈福儀式，為市民祈福、乞求平安吉祥、一切順利。並於祈福儀式後，分享福氣及好兆頭，將大龜分製小龜分給地方鄉親。
賴瑞隆表示，前鎮、小港因開發較早、宗祠廟宇眾多，形成多元、豐富的廟宇文化，每逢初一、十五眾神聖誕，都會親自來到廟宇祭拜，並為地方、國家祈福，祈求國泰民安、風調雨順。
元宵「乞龜」是草衙朝陽寺傳統祭典活動，主要成分為糯米及白糖，古人有一說乞龜吃龜討平安、鎮宅保安過好年，能得名龜者，財務歸之、家必大富。此次，受廟方邀請，喜迎貳王1688斤壽龜，賴瑞隆表示感恩，並希望將幸運、福氣分享給地方鄉親，並於傳統乞龜儀式後12天內舉辦拆龜祈福儀式，象徵在共同信仰、祭品分享的基礎上，將慶典習俗綿延不斷傳承下去。
賴瑞隆也表示，擔任立委至今已滿1年，大力推動亞洲新灣區開發、大林蒲遷村、205兵工廠遷移、空氣及道路品質改善、植樹及公園開闢計畫、藍色公路新航線、小港空品清淨示範區等，今年過年喜獲傳統乞龜的好兆頭，也轉分享給所有人，祝福今年高雄更加進步繁榮發展。
(中時)
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