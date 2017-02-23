萬巒吊橋3D彩繪夯，民眾搞笑自拍成熱門景點

萬巒鄉公所今年初在萬巒吊橋上及周邊繪製3D彩繪，成為遊客拍照的熱門景點。（潘建志攝）

萬巒鄉公所今年初在萬巒吊橋上及周邊繪製3D彩繪，吊橋頓時變成熱門景點，遊客絡繹不絕。（潘建志攝）

萬巒鄉公所今年初在萬巒吊橋上及周邊繪製3D彩繪，成為遊客拍照的熱門景點。（潘建志攝）

屏東萬巒鄉公所今年初在萬巒吊橋上及周邊繪製3D彩繪，吊橋頓時變成熱門景點，遊客絡繹不絕，假日更是人潮擠爆。鄉公所目前正在打造佳平溪沿岸步道及自行車道，希望串聯起吊橋及周邊景點，

萬巒吊橋長145公尺，位於佳平溪及東港溪匯流，連結萬巒鄉硫黃村及泗溝村，能遠眺大武山，之前就常吸引不少民眾到這裡散步看風景。為了增加話題性，鄉公所今年初邀請3D彩繪團隊，在橋面及兩端繪製6幅3D彩繪圖案。

吊橋彩繪走的是「危機風」，圖案包括鯊魚、棕熊、水怪、蟒蛇、破洞等，讓民眾在搖晃的吊橋上拍照，更添刺激感。設計團隊也有巧思，把萬巒名產豬腳放到圖案中「置入性行銷」，鯊魚一躍而出血盆大口要吃豬腳，讓人莞爾。

目前吊橋已成為熱門景點，每到假日人潮擠爆。鄉長林碧乾說，因吊橋一次只能開放60人上橋，鄉公所假日會進行人車管制，並維持上橋人數。另外有民眾反應因人潮太多，彩繪都被踩髒，顏色變得暗淡，公所未來會定期清洗。

他說，現在公所正在進行佳平溪沿岸步道及自行車道工程，完工後將可沿溪通往五溝水社區，並串聯萬金教堂及萬巒豬腳老街，打造全鄉輕旅行路線。

美和科大五專五年級學生林奕萍和同學也特地到吊橋拍畢業照，她說吊橋最近在網路上很夯，學校離吊橋很近，一定要在畢業前留下紀念。

(中時)