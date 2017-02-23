屏基設擬真培訓中心 照顧長者更上手
台灣逐漸步入高齡化社會，照護需求增加，但照顧高齡者是一門學問。屏東基督教醫院與7-ELEVEN共同推動「及早救智」高齡服務計畫，設立「照顧技能擬真培訓中心」，模擬居家生活環境並針對不同需求設計不同課程，讓照顧長者更得心應手。
屏基表示，培訓中心整體空間規畫模擬居家生活環境，有客廳、餐桌、廚房、臥室、浴廁，配搭技能教學影片和情境式教學，讓受訓者在訓練中實際演練技巧，像是上下床輪椅移位、餐桌進食、浴廁轉位如廁等，掌握照顧要領。
中心也能針對受訓者的不同身分，像是家屬、照顧服務員或是志工等，設計不同課程，例如照服員可學習心肺復甦術、異物梗塞急救法、備餐餵食等檢定考試項目；沒有照顧經驗的家屬或外籍看護，也循序漸進學習技巧。
屏基副院長賈佩芳表示，課程中也融入「老舵手」照顧理念，讓長輩保有生活選擇權，並透過自主生活功能訓練，在可以做到的範圍內自理生活，更有尊嚴。中心也有「高齡者模擬體驗」裝備，讓家屬、照服員實際體會長輩們的身體狀況及心理感受，將心比心後更能貼心照顧。
(中時)
關鍵字：高齡者模擬體驗、照顧技能擬真培訓中心、屏東基督教醫院
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