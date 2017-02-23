228連假 高雄山海河港好好玩

觀光局歡迎大家228連假，到高雄輕旅行，體驗在地民俗風情。（柯宗緯翻攝）

「旅行台灣‧首選高雄」，連續4天假期，高市府觀光局邀請大家「南進」一遊具有山、海、河港等多重景觀的高雄，享受屬於南台灣和緩的陽光、便捷的大眾運輸及優惠住宿的旅宿品質等，體驗高雄市特色景點及文化、美食與風情，無論是自由行或團客，讓您連續假期有好去處。

觀光局長曾姿雯表示，高雄蘊涵豐富的觀光資源，結合各區觀光景點及產業特色規劃多樣化的套裝遊程，例如茂林區(原鄉賞蝶生態之旅)、內門區、鳳山區(文化物產體驗及總舖師美食之旅)、田寮區(惡地特色景觀之旅)、美濃區花海活動、本市特色景點如駁二特區、美術館、鳳山大東藝術中心等文化及各類重要宗教聖地及名勝古蹟體驗之旅等等。

觀光局指出，以City Bicycle造訪高雄田園風光的行程規劃包括可玩水上活動的「愛河蓮池潭舊城騎翔」、具漁港風情的「林園濕地懷舊騎騁」及「茄萣烏金海風騎跡」、騎乘百年歷史舊鐵橋的「高屏水鳥群飛騎騁」、還有走訪田園風光的「美濃客庄美麗騎遇」及「旗山溪州古寶尋騎」等多樣化遊程，帶遊客單車玩遍大高雄，相關遊程路線資訊，遊客並可至高雄左營站旅服中心、高雄火車站旅服中心及小港機場旅服中心索取--九大路線無敵精彩「乘風而騎」手冊。

配合雙層巴士開通，推出「海陸空體驗一日遊 (好玩卡)」搭乘便捷的捷運，體驗高雄雙層巴士的愛河貢多拉船浪漫之旅；此外亦規劃屬於原鄉的「原味輕旅行」，包括「蝶舞茂林遊」、「屏北部落行」二條路線等，帶領遊客以深度旅遊方式體驗高雄市特色景點及文化、美食與風情，相關遊程路線資訊請上高雄旅遊網。

曾姿雯表示，高雄具有和暖的氣候，開發特色觀光景點並帶領民眾深入各區，探索在地風情文化、品味各地小吃美食及體驗農漁村樂活趣，是旅遊的好所在，藉由多樣化套裝行程，提供遊客豐富的旅遊資訊，歡迎大家利用連續假期，親子一同體驗高雄山、海、河、港的特有風情。

(中時)