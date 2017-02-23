國軍清查涉毒 曾有吸毒傾向官兵重驗尿

空軍清泉崗基地發現疑似毒品的粉末，國防部加強清查陸海空三軍，除了原先已經在做的例行抽驗官兵尿液外，會請過去曾有吸毒傾向或紀錄的官兵重新驗尿，也會請官兵自清表白。

行政院長林全今天在行政院會中指示，軍中不允許任何涉毒情況，請國防部進行全面徹底清查，確保國軍軍紀貫徹到底。

國防部發言人陳中吉表示，國防部長馮世寬已經要求幹部以身作則，從加強門禁管制、嚴格內部管理、落實法治教育、同袍相互關懷等面向，以實際行動積極防制毒品進入軍中。

陳中吉說，軍中一直都有防制毒品的作為，因為官兵休假時間不同，因此採取同批收假的官兵人數中，採取一定比例的人數抽驗尿液，這是一直在做的；這次清泉崗基地發生事情後，會把之前有吸毒傾向或紀錄的官兵，再請他們回來重新驗尿，也告訴官兵可以自清表白。

至於是否已經討論到懲處問題，陳中吉說，目前案件已進入司法程序，軍方全力配合檢調偵辦。1060223

(中央社)