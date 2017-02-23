北加大水 雨季沒完已降下2年雨量
加州連年旱象，今年入冬卻猛降傾盆大雨，南加洩洪道因此裂了破口，而雨季還沒結束，北加州已下完2年雨量，舊金山灣區更大水為患。
北加州已4年乾旱，連日強勁雨勢雖然緩解旱象，卻也造成舊金山灣區的主水道阿拉米達溪（Alameda Creek）河水暴漲，強勁水流衝擊橋墩，水勢洶湧。這條溪流已往因乾旱隨處可見河床裸露。
舊金山灣區的水利單位指出，目前加州雨季剛過了2/3，降雨量已超過過去兩年的總和，上漲的洪水漫淹加州聖荷西（San Jose），至少1萬4000居民逃離他們的家園，並迫使1條主要高速公路關閉。
舊金山灣區猶如水鄉澤國，南加的歐羅維里湖水壩（Lake Oroville Dam），也因自1月20日起，連續幾天的豪大雨使水壩水位暴漲，緊急洩洪以致洩洪道龜裂而疏散20萬人。
官方估計龜裂部位修復得斥資1億至2億美元不等，至於修復時間得拖延至今年春雨季結束。1060223
(中央社)
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