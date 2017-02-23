中市虹揚橋 4月10日起尖峰時段調撥車道紓解壅塞

我要評比

台中市西屯區虹揚橋4月10日將試辦調撥車道，紓解尖峰時段壅塞的交通。（盧金足攝）

台中市交通局長王義川說，虹揚橋將試辦調撥車道，這是台中首次實施調撥車道，因此規畫較長宣導期。（盧金足攝）

台中將首次實施調撥車道！為改善西屯區朝馬路虹揚橋交通，尖峰時段常發生交通打結情況，市府交通局長王義川今天（23日）宣布，預定4月10日起實施虹揚橋調撥車道，管制時間為上班日下午5時至晚間7時。

市長林佳龍也責成交通局持續滾動檢討，觀察朝馬路口車流狀況，掌握資訊進行微調，適時調整環中路與朝馬路口號誌秒數及管制方式，有效縮短用路人旅行時間。

王義川表示，朝馬路虹揚橋連接台中工業區及市中心，是台灣大道重要替代道路，勘查發現，平時車流順暢，但下班尖峰時間則非常擁擠，進城車輛與出城車輛數為2比1，但道路配置卻是2比2，進城車輛平均需等待3個交通號誌周期始能通過環中路。

市府道安顧問建議，下班尖峰時間，將虹揚橋出城方向近環中路200公尺道路，調撥為進城方向，讓進城方向車道容量增加，等待時間縮短為1.5個周期，可延長74號道路下朝馬交流道的號誌，有效紓解路口交通。

王義川強調，這是台中首次實施調撥車道，規畫較長宣導期，4月10日開始實施，在此之前，將進行包括環中路調整車道寬度、朝馬路增加車道數、環中路慢車道禁左管制，確認實施調撥車道可行性及相關工程配套措施。

(中時)