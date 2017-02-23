LPGA》近兩屆連5輪揮高標 曾雅妮泰國賽首輪T44
前球后曾雅妮是LPGA本田泰國高球賽，賽史唯一衛冕成功的選手，是她最喜愛打的LPGA賽事之一，但隨著尚未回到全盛時期，23日首輪只揮出73桿(+1)，暫居並列第44，近兩屆已連續5輪年沒揮出低於標準桿。
本田泰國是曾雅妮2011年2月第一次以「球后」參加的比賽，當年正值顛峰狀態，最終順利贏得冠軍，2012年再順利衛冕成功，雖然2012年3月贏得起亞菁英賽之後自此陷入冠軍荒，狀況大不如昔，但隨後3年仍都獲得前5，2013年並列第3、2014並列第5，2015年並列第2，前6年只有去年連續4天打出高於標準桿，獲得第64。
她曾說過，暹邏高球鄉村俱樂部一天打-4、-5並不難，惟因近況不是很穩定，以致難如過去輕易抓鳥飆6字頭成績，23日首輪只抓到2隻小鳥，另吞下3個柏忌，繼上屆4輪之後，已打出跨屆連5輪高於標準桿成績。
台灣女將這場只有曾雅妮與龔怡萍參賽，龔怡萍首輪打的也不順，交出1鳥1雙柏忌與2個柏忌75桿(+3)，在70位參賽選手中並列第57。
這場比賽世界前20來了18人，除了世界前2韓裔高寶璟、地主女將艾莉雅之外，前球后朴仁妃也在去年贏得里約奧運金牌之後，首度重返球場參賽，陣容為本季最強。
2013年最後1洞失常打出「3柏忌」、最終以1桿之差將冠軍獎盃讓給朴仁妃的艾莉雅，首輪以66桿(-6)與韓將梁熙英並列領先，捲土重來爭冠。中國女將馮珊珊、美國好手歐圖、韓國女將金世英與澳籍李敏姬，同以67桿(-5)並列第2。
高寶璟以70桿(-2)並列第22，朴仁妃雖在第10洞5桿洞獵到老鷹，第15與18洞抓到2隻小鳥，因後9洞吞下1個雙柏忌與1個柏忌，僅以平標準桿72桿並列第36。
(中時電子報)
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