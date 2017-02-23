搶228連假出遊潮 義大遊樂世界兒童10元
迎接228連假，義大世界全體總動員！樂園推優惠、購物廣場享好康，義大遊樂世界兒童入園10元、VR方程式也只要10元。另外義大世界購物廣場再推出連續假日免費停車的便民服務，自2017年2月25日起適用，也就是即將到來的228連續假期(2/25~2/28)停車將不收費。
義大世界指出，未來在228紀念日、兒童節、勞動節、端午節、國慶、元旦、以及農曆春節等連續假日都將有免費停車的交通措施，可望加速車輛進出場的通行時間，打造更貼心便利的整體消費環境，讓大家來到義大好玩、好買、好停車！
義大世界購物廣場連續假日免費停車，遊客到義大遊樂世界同步受惠。身為南部最大主題樂園，義大遊樂世界推出『2/25~2/28期間3~12歲兒童入園只要10元』的超值優惠，每張優惠票須於現場票亭搭配購買一張原價全票使用，兒童10元就能無限暢玩義大遊樂世界一整天！
另外，包括不受氣候因素影響、全台最大的親子室內遊樂館，最新最酷的VR遊樂設施-「VR方城市」，歡迎全台灣3~12歲兒童用一枚10元硬幣來樂園打通關，值得懂得精打細算的家長們好好把握！
義大世界購物廣場228連續假期營業時間為10:00-22:00，義大遊樂世界為09:00-17:30。為提供完整交通服務，我們特別規劃二條路線前往「義大世界」，如自行開車從高速公路國道1號南下，抵高雄時轉國道10號仁武交流道下，右轉經義大二路約5分鐘車程即可抵達；如搭高鐵可搭乘「義大客運」約20分鐘直達義大世界。
(中時)
關鍵字：義大世界
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。