搶228連假出遊潮 義大遊樂世界兒童10元

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義大遊樂世界228假期，兒童入園10元。（柯宗緯翻攝）

迎接228連假，義大世界全體總動員！樂園推優惠、購物廣場享好康，義大遊樂世界兒童入園10元、VR方程式也只要10元。另外義大世界購物廣場再推出連續假日免費停車的便民服務，自2017年2月25日起適用，也就是即將到來的228連續假期(2/25~2/28)停車將不收費。

義大世界指出，未來在228紀念日、兒童節、勞動節、端午節、國慶、元旦、以及農曆春節等連續假日都將有免費停車的交通措施，可望加速車輛進出場的通行時間，打造更貼心便利的整體消費環境，讓大家來到義大好玩、好買、好停車！

義大世界購物廣場連續假日免費停車，遊客到義大遊樂世界同步受惠。身為南部最大主題樂園，義大遊樂世界推出『2/25~2/28期間3~12歲兒童入園只要10元』的超值優惠，每張優惠票須於現場票亭搭配購買一張原價全票使用，兒童10元就能無限暢玩義大遊樂世界一整天！

另外，包括不受氣候因素影響、全台最大的親子室內遊樂館，最新最酷的VR遊樂設施-「VR方城市」，歡迎全台灣3~12歲兒童用一枚10元硬幣來樂園打通關，值得懂得精打細算的家長們好好把握！

義大世界購物廣場228連續假期營業時間為10:00-22:00，義大遊樂世界為09:00-17:30。為提供完整交通服務，我們特別規劃二條路線前往「義大世界」，如自行開車從高速公路國道1號南下，抵高雄時轉國道10號仁武交流道下，右轉經義大二路約5分鐘車程即可抵達；如搭高鐵可搭乘「義大客運」約20分鐘直達義大世界。

(中時)