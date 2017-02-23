遲到45年的畢業證書 成大3名受難學生了心願

成功大學校長蘇慧貞今天頒贈3張遲到45年的畢業證書，給昔日遭遇白色恐怖的學生。(曹婷婷攝)

「領到畢業證書，了一個心願，沒有遺憾了。」228前夕，成功大學頒贈畢業證書給60年代蒙受白色恐怖，入獄中斷學業的3名學生，校長蘇慧貞親自將印有成大文號的畢業證書補發給陳欽生(化工系57年入學60年退學)、吳榮元(交管系56年入學62年退學)、吳俊宏(交管系57年入學62年退學)來不及畢業的「學生」，當年剛從外文系畢業、服役中的鄧伯宸也到場見證。

民國40年代白色恐怖到60年代初期戒嚴威權時期，台灣社會歷經幾波政治整肅，遠在南台灣的成大也未能倖免，許多年輕師生被迫離開校園、遭受牢獄之災，生命軌道因而轉向。

成大校史過去對這段歷史諱莫如深，歷史系教授王健文、博物館助理研究員張幸真因緣際會著手探究、逐漸挖掘出隱藏在幽暗角落裡的一個個劫難故事。

成大清查，1971年至1973年成大政治受難的校友，已知有11人；其中，鄧伯宸等4人畢業、陳欽生、吳榮元、吳俊宏等7人被迫中斷學業，目前成大都已製妥畢業證書，也積極與本人或家屬連絡，要陸續補發畢業證書，彌補歷史缺憾。

成大共產黨案發生在1972年，部分學生接觸到馬克思主義等社會主義思想，籌組成大共產黨、印刷共產黨宣言、製作五星旗，蒐集中共傳單等，又串連中、北部大學欲發起革命。當時成大交管系吳榮元擔任成大共產黨副主席，交管系吳俊宏參與其中，外文系鄧伯宸在學時也常相往還。

隔年陸續被捕，被冠以意圖顛覆罪名送警總軍法處，其中吳榮元被判處死刑，吳俊宏15年、鄧伯宸等判感化教育，事件引起社會與國際關注，最後吳榮元由死刑改判無期徒刑。 大陸社發生在民國62年，若干學生，私下閱讀與研究與共產黨相關的書籍，投入偏鄉社會調查、議論時政，並尋求校園自治。

也因而遭逮補判刑，鄭春朝、許武華判刑5年，判感化3年的胡添培甚至是在畢業典禮當天在校園中被帶走。 被無端羅織罪名的是馬來西亞僑生陳欽生，1971年陳欽生就讀成大化工系3年級，在租屋附近的育樂街被調查局逮捕，指其涉及台南美國新聞處爆炸案，後來轉以參加馬來西亞共產黨案入罪。

逮捕期間遭到刑求，身心飽受極端痛苦與折磨面臨崩潰，嘗試自殺3次均未果，最後判刑12年，1983年獲釋卻拿不到身分證與護照，不斷受到監控與騷擾，生路茫茫，生活無著，人生飽受無數的苦難與波折。

(中時)