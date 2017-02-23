技術生離職遭索賠 中市府籲請勞資簽訂書面契約保障權益

台中市勞工局長黃荷婷表示，為避免發生勞資爭議，將訪視輔導相關業者，確保技術生實習權益。（盧金足攝）

台中知名烘焙坊針對員工未提早預告離職，向勞工要求損失賠償的爭議，也引發各界關注技術生實習權益問題。勞工局長黃荷婷表示，符合勞動基準法第64條要件，應依規定簽訂書面訓練契約並向主管機關報核，勞工局將訪視輔導相關業者，確保技術生實習權益。

勞工局表示，有關技術生權益保障，這次爭議案件學校與事業單位僅簽立校外實習合約書，並未簽訂三方（學校、事業單位、學生）書面訓練契約並報勞工局核備。

黃荷婷呼籲，如符合勞動基準法第64條「依中央主管機關規定之技術生訓練職類中，以學習技能為目的，接受雇主訓練之人」，應依規定簽訂書面訓練契約並向主管機關報核；技術生在工作時間、休息、休假、童工、女工、職業災害補償等部分，均準用勞動基準法規定，勞工局均會派員訪視輔導，以確保技術生實習期間的權益。

此外，有關本案事業單位遭申訴有使勞工超時工作情形，經勞工局檢查發現，事業單位使勞工延長工時超過一個月46小時，且讓勞工連續工作超過13天，違反勞動基準法第32條及36條規定，勞工局將視違法情節對資方裁罰2萬至100萬元，並持續督促及輔導事業單位遵守法令規定。

(中時)