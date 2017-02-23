以高科技修復 陸10年有200萬頁古籍受保護

《科技日報》報導，大陸2800多家圖書館收藏的超過5000萬冊的古籍，其中1/3存在不同程度的破損。按現有的數百名古籍修復人員數量，大概需要1000年才能把館藏古籍全部修復好。然而，古籍保護卻是時不我待。

今年2月，中國教育裝備採購網新上線的一條訊息，讓不少大學的古籍圖書館、閱覽室以及相關研究領域的專家興奮不已。一種大幅面古籍書刊非接觸式掃描儀在高校開始應用。這種掃描儀由兩個高分辨率區域傳感器並聯使用，使得珍貴的古籍在不受到任何損壞的前提下得到高品質的還原。據瞭解，近年來古籍保護技術，正越來越多地得到應用。

2007年1月，大陸國務院下發《關於進一步加強古籍保護工作的意見》，提出實施「中華古籍保護計劃」。10年過去了，大陸古籍的存藏、保護都得到了很大的改善。據不完全統計，目前全國已有200萬頁古籍得到了修復，其中高科技可謂功不可沒。

(旺報)