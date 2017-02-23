防新型A流 高市衛生局製防疫地圖及宣導懶人包
因應中國大陸H7N9新型A型流感及國內多起H5N6高病原性禽流感疫情，高雄市目前雖無人類本土個案和高病原性禽流感疫情，市府防疫團隊仍將防疫整備提升至最高規格，並在昨（22）日於高雄市政府四維行政中心召開「第2次禽流感暨新型A型流感跨局處防疫會議」研商因應作為。
主席林英斌副秘書長會中指示市府各局處執行相關防疫作為務必以最高規格落實執行，要求農業局配合中央禁宰禁運政策加強裁罰民眾私宰及陳列活禽行為，以嚴防病毒入侵及擴散。主席並請相關局處加強權管業務中對於民眾的衛教宣導，尤其是前往中國大陸的旅遊團或本市禽場業者，並針對高風險場域加強巡查及消毒。
高雄市政府衛生局為提升民眾自我防護觀念，已製作「危雞總動員，防禽護健康」新型A型流感衛教宣導懶人包，有需要的市民朋友可逕自衛生局全球資訊網新型A型流感專區下載。
衛生局並和農業局合作，建置高雄市禽流感防疫地圖，將禽類養殖場及水域周邊3公里處列為風險點，並請風險點內的各級學校、醫療院所及市民朋友提高警覺，市府防疫人員進行疫情稽查時亦可加強自主管理。
此外，衛生局也責成本市12家指定隔離醫院妥善規劃應變措施，民生醫院也於今（23）日率先辦理新型A型流感疫情演練，模擬疫情爆發時病患運送及隔離收治等作為，藉以防範院內感染事件發生及預防疫情蔓延。
高雄市政府衛生局呼籲，中國大陸目前仍處H7N9流感高峰期，近期有計劃前往的市民朋友請提高警覺做好自我防護，並應遵守「5要6不」原則，「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。
「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
(中時)
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