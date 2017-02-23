波麗士大人好心腸 助失智老婦人順利返家
台北市大同警分局建成派出所2月19日下午1時許，接獲勤務指揮中心通報稱，轄區赤峰街49號前有迷途老婦人需要警方協助。經警方將老婦人帶返回派出所仔細查證後，取得其家人的聯繫方式，並迅速通知家人至派出所帶回，讓家屬對警方的熱心服務留下深刻的印象。
警方指出，當時備差警員謝仲益獲報後，立即馳往現場，見一名身著紅色外套、滿頭白髮的老婦人，在車水馬龍的商店街上踽踽獨行，場面十分驚險。謝員見狀遂先將老婦安置在路邊，並詢問相關問題，惟老婦人因無法回答員警的問題及表達需求，謝員初步研判老婦人為失智迷途老人，遂先請派出所員警駕駛巡邏車至現場將老婦人載返回派出所查證身分。
經警方透過資訊系統逐條比對後發現，該名老婦人是家住轄區雙連街的80歲楊姓老婦，立即聯繫老婦人的家人至派出所帶回。家人表示老婦人失智的症狀已久，但卻是第一次迷途，所幸遇到熱心的警察，才能化險為夷。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。