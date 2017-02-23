波麗士大人好心腸 助失智老婦人順利返家

建成所員警謝仲益熱心協助楊姓迷途失智老婦返家。（張企群翻攝）

台北市大同警分局建成派出所2月19日下午1時許，接獲勤務指揮中心通報稱，轄區赤峰街49號前有迷途老婦人需要警方協助。經警方將老婦人帶返回派出所仔細查證後，取得其家人的聯繫方式，並迅速通知家人至派出所帶回，讓家屬對警方的熱心服務留下深刻的印象。

警方指出，當時備差警員謝仲益獲報後，立即馳往現場，見一名身著紅色外套、滿頭白髮的老婦人，在車水馬龍的商店街上踽踽獨行，場面十分驚險。謝員見狀遂先將老婦安置在路邊，並詢問相關問題，惟老婦人因無法回答員警的問題及表達需求，謝員初步研判老婦人為失智迷途老人，遂先請派出所員警駕駛巡邏車至現場將老婦人載返回派出所查證身分。

經警方透過資訊系統逐條比對後發現，該名老婦人是家住轄區雙連街的80歲楊姓老婦，立即聯繫老婦人的家人至派出所帶回。家人表示老婦人失智的症狀已久，但卻是第一次迷途，所幸遇到熱心的警察，才能化險為夷。

(中時)