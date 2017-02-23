丫頭自爆門前下跪又磕頭 只求男友別分手

丫頭節目自爆交往血淚史。(取自YouTube)

丫頭詹子晴。(本報系資料照)

「丫頭」詹子晴日前上中天《小明星大跟班》自爆交往血淚史，透露曾為了挽回某段戀情，不惜拋棄女明星尊嚴，向男友下跪磕頭，只求男友可以回心轉意，不要分手。

丫頭在節目上表示，原本分手都能大方與舊愛當朋友，唯獨那段戀情真的愛得很深，所以被提分手後，她在男友下班進門後，直接下跪，求對方「可不可以不要分手」，還跟對方磕頭，連主持人吳宗憲與Sandy都感到不可思議。

丫頭笑稱這是自己做過最蠢的事，所以後來再也沒有這樣做了，直言：「自己也被自己嚇到！」

(中時電子報)