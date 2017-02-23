桃園平鎮到新北更快 709快捷上路
桃園市有不少每天往返台北的通車族，而「709平鎮-捷運永寧站」市區快捷公車，明天上路，前三天免費搭乘；每部車輛配有免費Wi-Fi服務，提供便利的交通新選擇。
桃園市長鄭文燦今天在「709平鎮-捷運永寧站」市區客運路線記者會中表示，未來平鎮、龍潭市民可利用709快捷公車到新北、台北市，也可從捷運永寧站利用709快捷公車到平鎮、龍潭上班，達成「雙向服務」交通便捷的新境界。
桃園市政府交通局表示，709快捷公車從平鎮分局發車，經龍潭到捷運永寧站，尖峰10至20分一班，離峰20至40分一班，可使用多卡通電子票證，共計15輛大客車投入營運，其中4輛為通用設計無障礙大客車，每部車輛均配有USB充電座及免費Wi-Fi服務。
709快捷公車自平鎮分局發車，沿途行經平鎮區中庸路、中豐路、龍潭區中正路、北龍路、大昌路，並經國道三號至終點捷運永寧站。
桃園端的營運時間為上午5時30分到晚間11時，土城端營運時間為上午6時到23時30分，平日尖峰10至20分一班，平日離峰及假日20至40分一班，三段票收費，可使用多卡通電子票證（包含一卡通、悠遊卡、遠鑫卡及愛金卡）支付乘車車資。
709快捷公車行經高速公路，不提供站票。另外24日到26日實施三天免費搭乘活動；27日至5月23日桃園往返新北屬於跨縣市乘客，全票折抵新台幣18元、半票折抵9元優惠；5月24日至8月23日桃園往返新北屬於跨縣市乘客，全票折抵9元、半票折抵5元優惠。1060223
(中央社)
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