卡達桌球賽逆轉勝 陳建安江宏傑晉8強

台灣桌球好手陳建安、江宏傑聯手在卡達公開賽以3比2的局數逆轉擊敗對手，成功闖進8強。

國際桌球總會（ITTF）舉辦，總獎金22萬美元（約新台幣676萬元）的2017國際桌總世界巡迴賽卡達公開賽（2017 ITTF World Tour Qatar Open），由卡達當地時間21日起的資格賽揭開序幕。

卡達公開賽是今年第一個國際桌總世巡賽白金級賽事（ITTF World Tour Platinum events），世界前10男、女桌球好手前來挑戰，而因傷暫別桌球，世界排名一度遭到取消的中國大陸名將張繼科也在此賽復出，回歸世界桌壇。

今年將在台北世大運聯手出擊的陳建安、江宏傑，今天在雙打賽事遭遇日本選手丹羽孝希與吉村真晴的組合。

陳建安、江宏傑開賽後以12比14、10比12連丟兩局，但兩人及時穩住陣腳，連以11比3、11比8、11比8反敗為勝，最終以3比2的局數逆轉擊敗對手，成功晉級8強。1060223

(中央社)