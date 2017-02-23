反思228 陸委會：北京可當努力方向

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陸委會副主委邱垂正（圖）23日說，任何政府都不應濫用國家暴力處理民怨，台灣面對228事件的轉型經驗彌足珍貴，北京面對內部訴求或類似歷史事件時，應可作為努力方向。中央社記者繆宗翰攝 106年2月23日

陸委會副主委兼發言人邱垂正今天表示，任何政府都不應濫用國家暴力處理民怨，台灣面對228事件的轉型經驗彌足珍貴，北京面對內部訴求或類似歷史事件時，應可作為努力方向。

行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正回應媒體相關提問時作上述表示。

邱垂正說，「228事件」是台灣民眾反對專制威權、爭取基本人權的重要歷史事實，也影響台灣民主政治轉型與促進社會和解。這些轉型經驗彌足珍貴，北京當局面對內部訴求或類似歷史事件時，應可作為共享價值與努力方向。

他表示，面對「228事件」歷史真相，政府選擇勇於面對真相、深刻反思、承擔責任，透過向受難者家屬道歉、立法補償及舉辦紀念活動，不斷還原事實真相、記取教訓、撫平傷口，將轉型正義建立在事實基礎上，並將和解力量轉化為國家發展、社會進步動力。

邱垂正提到，中國大陸面對「228事件」無須過度政治解讀，更應以歷史為思，任何政府都不應濫用國家暴力處理民怨，尤其以武力鎮壓民怨事件永遠不應再發生。

他也呼籲，北京當局應公正客觀看待歷史事實，正確理解「228事件」本質，體會台灣務實面對歷史真相、追求公平正義的精神，以及「可以原諒、不能忘記」的精神與態度。

中新社報導，陸方舉辦的「228事件」70週年座談會上午在北京舉行，中國大陸民主黨派「台灣民主自治聯盟」（台盟）中央委員會主席林文漪、國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪等人出席。

林文漪說，台灣人民在70年前的2月28日發動「反對國民黨當局獨裁統治的愛國民主運動，與祖國大陸人民開展的反饑餓、反迫害、反內戰運動相互呼應，匯聚成了全國同胞愛國民主運動的巨大洪流」。

她聲稱，台灣有「極少數人」竄改歪曲「228事件」歷史真相，「這些極端的言行，最終損害的是包括台灣同胞在內的整個中華民族的利益」。1060223

(中央社)