菲外長：南海島礁主權無可妥協
菲律賓外交部長雅賽今天強調，菲律賓不會放棄對爭議海域的主權，稱菲國對於在南海所佔海上地物的主張「無可妥協」。
雅賽（Perfecto Yasay Jr.）今天在馬尼拉與媒體記者餐敘時說，「我們完全沒有放棄（對南海的）主張，我要說的是，我們在將爭議提交仲裁時，沒有包含主權議題。」
菲律賓於2013年1月將南海爭議提交設於海牙的常設仲裁法院，但這個仲裁機構僅對島礁地位及海洋權益具管轄權，因此菲國法律團隊在提告時，謹慎地避開了有關領土及主權歸屬議題。
最近有媒體報導，雅賽在面對參議院銓敘委員會詢問時回答，政府沒有立場宣稱擁有南海島礁的主權。
但雅賽今天澄清，「我們繼續佔領及捍衛這些島礁，我們對此無可妥協，我們對佔領的海上地物是寸土不讓。」
菲律賓目前控制著南海10座海上地物，其中面積最大的是中業島。
雅賽說明，如果菲方在將南海案提交仲裁時觸及主權議題，仲裁庭勢將以沒有管轄權為由，立即駁回此案，也就不會有後來的「南海9段線在國際法下沒有效力」的裁決。
他說，每一個國家都可以聲稱擁有南海島礁，但「實際的法律認定…最終還須由適當的國際仲裁機構作裁決。」1060223
(中央社)
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