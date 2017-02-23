姚明掌陸籃協 直指中國籃球問題多

中國大陸退役籃球明星姚明今天當選中國籃協主席。對於中國大陸籃壇現況，他認為沒有「最大的問題」，暗示到處都是問題。為迴避利益衝突，姚明將退出經營上海東方男籃俱樂部。

新華社報導，姚明以中國籃球協會主席身分出席首場記者會結束前，有記者問他是否持有美國綠卡。姚明笑著說，「我沒有綠卡。」

被問到「中國籃球最大的問題是什麼」，姚明說，這讓他想起2004年中國大陸男籃代表隊外籍教練哈里斯（Del Harris）曾問他相同問題，他當時回答，「最大的問題好像是沒有一個最大的問題，到處都是問題。」

姚明指出，目前比較迫切的可能是中國男子籃球職業聯賽（CBA）改革。當職業聯賽改革進入良性循環，就會達到非常大的社會影響力，使更多人投入、關心籃球，帶來更多福利、想法和資源。

至於自己具上海男籃投資人等身分可能帶來利益衝突，姚明宣布，從今天起不再過問上海東方俱樂部任何詳細事情，交由董事會處理，希望找到有熱情的新投資人，並在CBA下個賽季展開前處理完畢。

談到中國大陸男女籃在里約奧運表現不佳，姚明認為，和球員競技狀態、年齡劃分等都有關係，期待中國大陸隊能在2019年世界盃籃球賽和2020年東京奧運「重回過去的輝煌」。

姚明說，「成人達己」將是未來中國籃協的工作態度。「只有成就和幫助他人，才能發展和完善自己，實現自己的理想，達到自己的目標。」1060223

(中央社)