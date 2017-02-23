阿里山花季3／10開跑 櫻花已開7成
百花綻放的春天悄悄來臨，各地櫻花陸續綻放，阿里山櫻花季年年吸引大批賞櫻遊客，今年阿里山花季將於3月10日開跑，週末將實施交通疏運措施，另每日遊客總量管制1萬6000人。
阿里山工作站員工蕭明學表示，阿里山花季將於3月10日展開，該時間能看到河津櫻、唐實櫻滿開，但如果民眾要看櫻王（染井吉野櫻），10日僅仍看到花苞，因受暖冬影響，預估花開落在3月下旬。目前區內以河津櫻、琉球緋寒櫻花花況最佳，已有6、7成的花量，唐實櫻則占有1成。
嘉義區林管處指出，為提升賞花及觀光品質，花季期間3週例假日將實施管制（3月11、12、18、19、25、26日），另公路總局也表示，管制期間每日遊客限制1萬6000人，其中團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人，管制時段外上山民眾2000人；嘉義端小客車管制時段為上午6點至11點，大客車為上午6點至下午12點，南投端從上午7時至11時。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。