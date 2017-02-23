阿里山花季3／10開跑 櫻花已開7成

阿里山森林遊樂園區內，櫻花已綻放6、7成，要看櫻王預估落在3月下旬。(嘉義林管處提供)

百花綻放的春天悄悄來臨，各地櫻花陸續綻放，阿里山櫻花季年年吸引大批賞櫻遊客，今年阿里山花季將於3月10日開跑，週末將實施交通疏運措施，另每日遊客總量管制1萬6000人。

阿里山工作站員工蕭明學表示，阿里山花季將於3月10日展開，該時間能看到河津櫻、唐實櫻滿開，但如果民眾要看櫻王（染井吉野櫻），10日僅仍看到花苞，因受暖冬影響，預估花開落在3月下旬。目前區內以河津櫻、琉球緋寒櫻花花況最佳，已有6、7成的花量，唐實櫻則占有1成。

嘉義區林管處指出，為提升賞花及觀光品質，花季期間3週例假日將實施管制（3月11、12、18、19、25、26日），另公路總局也表示，管制期間每日遊客限制1萬6000人，其中團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人，管制時段外上山民眾2000人；嘉義端小客車管制時段為上午6點至11點，大客車為上午6點至下午12點，南投端從上午7時至11時。

(中時)